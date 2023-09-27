اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:04 ص
بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

 

 

 


المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفال المولد النبوي

المولد النبوى

الرئيس السيسي

السيسى

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

حفل المولد النبوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة