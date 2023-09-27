انهيار جزئى لعقار قديم دون إصابات بشرية فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الانفوشي التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية ، انهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الاسكندرية، إخطارا بورود بلاغ بسقوط اجزاء من عقار بناء قديم بنطاق الحي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وضباط قسم شرطة الجمرك الي محل البلاغ ترافقهم سيارة الإسعاف، وقوات الحماية المدنية.

وتبين إنهيار اجزاء من العقار رقم 3 حارة فرغلي تقاطع شارع على المصرى دون وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح أو وقوع أي اصابات، وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس حي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ ، والعرض علي لجنة العقارات الايله للسقوط ووضع الحواجز الحديدية حول العقار، وقامت وحدة التدخل السريع برفع اثار الانهيار وإعادة فتح الطريق أمام المارة بعد إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

وعلي صعيد آخر، شنت شركة مياه الشرب حملات موسعة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالمناطق التابعة لفرع سيدى بشر شرق الإسكندرية.

وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.

وقامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والمحلات التجارية بمنطقة الفلكى التابعة لفرع سيدى بشر.