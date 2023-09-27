انقطاع مياه الشرب عن مدينة دمياط بسبب أعمال الصيانة

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل خدمات مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة دمياط في تمام العاشرة صباحا، وحتي الواحدة ظهرا وذلك بسبب إجراء بعض الإصلاحات داخل شبكات مياه الشرب.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن هناك خطة واضحة لتطوير كافة شبكات مياه الشرب بنطاق المحافظة، موضحا أن الشركة تعمل بخطة تطوير شاملة لكافة المرافق.

وأضاف أن محافظة دمياط تشهد تطورا كبيرا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لاسيما القري التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل مباشر في إحداث التغيير والتطوير في تلك الخدمات داخل القري، موضحا أنه تم تخصيص ارقام لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125، أو عبر خدمات تطبيق الواتس اب على الرقم 01013019333.