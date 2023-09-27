اليوم السابع
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النائب العام يكلف فريقا من النيابة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:31 م
النائب العام يكلف فريقا من النيابة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى النائب العام يكلف فريقا من النيابة بزيارة مراكز الإصلاح
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا، وفقا لما كفله الدستور والقانون.
 
كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، وأجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا امس الثلاثاء على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
 
التقى أعضاء النيابة العامة بعدد من النزلاء وتم التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتازم المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
 
وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.
 
احد النزلاء
احد النزلاء

الاصلاح والتأهيل
الاصلاح والتأهيل

 
المركز الطبى
المركز الطبى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زيارة النيابة العامة للاصلاح والتاهيل
زيارة النيابة العامة للاصلاح والتاهيل

لقاء مع النزلاء
لقاء مع النزلاء

مستشفى مركز الاصلاح والتاهيل
مستشفى مركز الإصلاح والتاهيل

 


النائب العام

مراكز الإصلاح والتأهيل

المحبوسين احتياطيا

الدستور

القانون

المستشار محمد شوقي النائب العام



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