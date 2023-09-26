وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 724 شاحنة و108 سيارات.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 347 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 107000 طن بضائع، 377 شاحنة و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها والعبارة أمل، بينما تغادر السفينة Stellar rioni وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن ايلة، كوين نفرتيتى، سينا وبريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1066 راكبا بموانئها.