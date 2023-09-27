الجمعة.. آخر موعد لمعرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى مد معرض " أهلا مدارس " الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بجميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية حتى اخر فترة للمعرض وهى بعد غدا الجمعة ، حيث يشارك ما يقرب من 178 عارضا من كبرى الشركات المنتجة والموردة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% وتصل لأكثر لبعض المنتجات.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين المنتجات المدرسية والسلع الغذائية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشرى رئيس الغرفة كافة المستلزمات والأدوات المكتبية حيث يقام المعرض على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، منهم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و 20 جناحًا للاحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا للعديد من المنتجات الأخرى والسلع الغذائية

كان أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أكد أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم المعارض فى المناسبات بهدف توفير المستلزمات والمنتجات بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا أن معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يوفر كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد "أدوات مدرسية، شنط، أحذية ومنتجات جلدية، ملابس، مواد غذائية، خدمات البنوك " وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها فى مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة نتيجة تحمل الغرفة كافة تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أى تكاليف فى مقابل وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع.