وكيل تعليم الغربية يوجه بحصر المستهدفين باستلام التابلت من الطلاب والعاملين

الغربية محمد طارق

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، واستهدف الاجتماع الذي تم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، كل من مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية العشر، ومديري المدارس الثانوية بجميع الإدارات.

وخلال الاجتماع، قام وكيل الوزارة بمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ الدوري 7/9/2023 بشأن الاستعداد للعام الدراسي، ونظام الإدارة المدرسية، والخاص بأعمال الصيانة البسيطة، والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الاشتراطات الصحية ضد الأمراض المعدية، وتشكيل لجنة الصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة، في ضوء القرار الوزارى 74 لسنة 2014.

كما تم التأكيد على الانتهاء من الإحصاء الاستقرارى الخاص بالطلاب والعاملين وبخاصة طلاب الصف الأول الثانوى، وعمل إحصاء دقيق بأعداد المستهدفين باستلام التابلت من الطلاب والعاملين للعام الدراسى 2023/2024.

وأكد وكيل الوزارة على تفعيل مجموعات الدعم للطلاب طبقا للقرار الوزارى رقم 28، وكذلك مناقشة القرار الوزارى رقم 187 بتاريخ بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.