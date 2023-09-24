7 معلومات عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى بعد جولة وزير النقل

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة النقل، حيث واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل حيث قام الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى والتى بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المحطة

1 - أعمال إنشاء أرصفة المحطة يبلغ أطوالها 1100 م طولى، وأعمال تكريك الممر الملاحى التى يتم تنفيذها للوصول بالغاطس الى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة.

2 - تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفى بمساحة إجمالية تصل الى 810 الف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى واقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء

3 - يقع المشروع فى موقع استراتيجى على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار ومن المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية.

4 – تستقبل المحطة بضائع عامة تقدر بحوالى 7 ملايين طن، كما تسهم فى تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

5 - تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم فى خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبى وخدمة أعمال التصديروالاستيراد.

6 – تساهم المحطة فى الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات فى مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا.

7 – تساهم المحطة فى تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومى.