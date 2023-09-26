مكتبة الإسكندرية تعلن عن فرصة عمل لمتطوع كمرشد جولات.. اعرف الشروط

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات عن فرصة تطوع جديدة لمرشد جولات إرشادية، حيث يقوم المرشد باصطحاب الزوار من أفراد ومجموعات من مختلف الجنسيات في جولات داخل المكتبة بلغات مختلفة (العربية والإنجليزية والفرنسية) ويشرح خلالها معلومات حول تاريخ مكتبة الإسكندرية وخدماتها.

شروط التقدم لهذا العمل :

. أن يكون السن المطلوب للمتقدم من 19 - 29 عاما

. يشترط حُسن المظهر.

. يتم تسليم السير الذاتية بمكتب الجولات الإرشادية بمدخل المكتبة الرئيسي

. أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم الزيارات

شروط المستندات المطلوبة:

• يجب كتابة السير الذاتية باللغة الإنجليزية وأن تتضمن صورة شخصية حديثة.

• أخر ميعاد لتسليم السيرة الذاتية يوم 5 أكتوبر 2023

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص