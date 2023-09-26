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مساجد دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوي بالصلاة على النبي.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:32 م
مساجد دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوي بالصلاة على النبي.. صور احتفالات أوقاف دمياط بالمولد النبوي الشريف
دمياط - هيثم مراد

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شهدت مساجد محافظة دمياط اليوم احتفالات المولد النبوي الشريف، عقب الانتهاء من صلاة العشاء، والتي بدأت بالصلاة على النبي وذلك وفق تعليمات وزارة الأوقاف المصرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 
 
وشارك أئمة الأوقاف بدمياط في هذه الاحتفالات بكافة مساجد المحافظة، فيما شهد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة احتفالات المولد النبوي الشريف بأحد مساجد مدينة دمياط الجديدة بحضور عددا من القيادات التنفيذية داخل المحافظة. 
 
ومن جانبه أكد وكيل أوقاف دمياط، أنه قد تم إصدار تعليمات لكافة المساجد داخل المحافظة لإحياء شعائر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والمشاركة في الصلاة على النبي مثلما ورد من وزارة الأوقاف، مشيرا إلي أن مساجد دمياط شهدت اليوم مشاركات واسعة من قبل الأهالي في الاحتفالات التي نظمتها المحافظة، إضافة إلي وجود حرص كبير من قبل أبناء المحافظة على المشاركة باشكال وأنماط متنوعة. 
 
واضاف الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن المديرية استعدت جيدا لاستقبال احتفالات المولد النبوي الشريف، موضحا أنه تم انتقاء الخطبة التي تحث على التحلي بالاخلاق الكريمة وإحياء شعيرة الصلاة على النبي،. فضلا عن بث روح المواطنة والإخاء والتعامل بأخلاق النبي صلي الله عليه وسلم.
 
وكانت مدينة دمياط قد شهدت احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، والتي تضمنت زفة وحلقات مدح وذكر وكذلك توزيع النفحات على المواطنين. 
 
 
مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي (1)
مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي 
 

مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي (2)
مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي
 
 

مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي (3)
مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي 
 

مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي (5)
مساجد دمياط تحتفل بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف

أخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط

احتفالات المولد النبوي الشريف



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