مدارس دمياط تستعد للعام الجديد.. تحقيق الانضباط وتعقيم المدارس وسد العجز

دمياط - معتز الشربيني

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 30 سبتمبر القادم، واستعدت مدارس دمياط لاستقبال العام الجديد، وسط تعليمات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال العام الجديد.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، علي جاهزية المدارس بإدارات دمياط العشر، وكذلك الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة، كما شدد على ضرورة تطبيق الانضباط الإداري بالمدارس منذ اليوم الأول.

ومن جانب آخر، حث وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، على الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا على جاهزية المدارس للعام الجديد، والانتهاء من إزالة السلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وتفعيل الانضباط الإدارى بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة، على العمل بالقرار الوزارى رقم 141 بتاريخ 8/9/2022 الصادر بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2023 / 2024م موجها بالتعامل مع أولياء الأمور بشكل لائق، كما أكد على موقف الإدارات التعليمية من استلام الكتب المدرسية منبها بعدم جمع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد وتعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسى.

ونبه "عبد الرؤوف" على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وفق الضوابط المنظمة لذلك والتأكيد عل توزيع المعلمين لسد العجز فى جميع التخصصات مع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم (202) لسنة 2013.

كما أكد وكيل الوزارة، على تطبيق ماورد بالكتاب الدورى رقم 30 بتاريخ 22/8/2023 وهى كالتالي: تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة، للمرور عل عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعى لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومعاونة تسهيل عمل لجان المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة،والتأكد من إجراء التفتيش اليومى على حالة المبنى بالكامل.

والتدريب على خطة الاخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

ومن ناحية أخري وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق 2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق 1/10/2023.

كما وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق 1/10/2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق 2/10/2023.

وأوضح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التعليم بدمياط، أنه جاء ذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 20/9/2023 في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد في ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والعمل علي تهنئة المناخ الآمن



مدارس دمياط تستعد للعام الجديد



مدارس دمياط تستعد للعام الجديد



مدارس دمياط تستعد للعام الجديد



مدارس دمياط تستعد للعام الجديد



مدارس دمياط تستعد للعام الجديد