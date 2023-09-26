مدائح وإنشاد فى حب الرسول.. احتفالية المولد النبوى بالساحة الهاشمية في الشرقية.. صور

شهدت ساحة العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم، بمحافظة الشرقية احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف، حضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف، وقساوسة وأقباط والآلاف من أهالي المحافظة.

وأمتلئت الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مرح الزقازيق، بذكر النبي علية الصلاة والسلام، والمدح والانشاد الديني في حب رسول الله، ذلك بحضور محمد أبو هاشم كبار مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وشيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد عز أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقساوسة من الكنيسة، والأقباط الذين حرصوا علي تهئنة الحاضرين ومشاركتهما الاحتفالية.

وألقي الشيخ محمد الياقوتي وزير دولة السودان للإرشاد والأوقاف السابق، خطبة عن مكارم أخلاق الرسول صلي الله علية و سلم، كما قدمت خطب دينية لعدد من كبار علماء الأزهر ومدح النبي.

يعد ضريح العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم بقرية بني عامر محافظة الشرقية، من أشهر أضرحة أولياء الله الصالحين، التي يقصدها المواطنون من المحافظات، الذي من أبنائه وأحفاده من كبار علماء الأزهر الشريف، ومن أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.

ويقول الشيخ سامح عاطف هاشم أمام مسجد العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم، أنه مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، هو أصله من بلاد الحجاز، نزح لمصر في القرن 18، قبل أكثر من 200 عام، يمتد نسبة لآل البيت من الأمام الحسن بن علي والسيدة فاطمة الزهراء، واستوطن قرية بني عامر بمركز الزقازيق، وبعد الذي عرف عنه التقوى والورع، وله اورد و ذكر مما جعل المواطنين يتلفون حوله ، كما يضم المسجد ضريح الشيخ الجد محمود أبو هاشم كبار علماء الأزهر الشريف، لافتا أنه كل أسبوع عقب صلاة الجمعة، تقام الحضرة تضم، ندوة علمية وحلقات الذكر يحضرها علماء الأزهر.

يكمل الدكتور أحمد عبده المتحدث الرسمي لطرق الصوفية بالشرقية، أن الطريقة الهاشمية لها سندان "خلواتي، احمدي"، وهي قائمة على العلم ومشايخها من كبار العلماء بالأزهر الشريف، منهم الشيخ أحمد أبو هاشم كان قاضيا جليلا في العهد الملكي بالمحاكم الشرعية، ثم الشيخ محمود أبو هاشم مدير تعليم الأزهري لمنطقة شرق الدلتا والذي كان صالحا، وله مكانة كبيرة بين العلماء، وفهو كتب ديوان شعر باسم الهاشميات الذي يضم قصيدة "عذر رسول الله أن قصرت في وصف أن جمالكم لا يوصف"، التي ما زال يتنغي به المنشدين في حب رسول الله، ثم الشيخ الحالي للطريقة هو الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

من أهم مشايخ الطريقة الهاشمية، أيضا العالم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ الحسيني ابوهاشم وكيل الأزهر، الشيخ عاطف ابوهاشم، الشيخ وجيه ابوهاشم.