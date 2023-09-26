اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:00 ص
مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولى
ا ش ا

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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري، حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية لشهر سبتمبر الجاري، صباح غدا الأربعاء، بتوقيت الولايات المتحدة.
 
وقالت مصادر في المجلس إن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيزلاند، سيترأس جلسة الانعقاد، وسيكون متحدثها الرئيسي.
 
وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء مستجدات الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وذلك في اجتماع مفتوح، تعقبه جلسة تشاور مغلقة يترأسها المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، إلى جانبه كمتحدث رئيسي السفير مارتن جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ويحضرها ممثلون عن المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة.

مجلس الامن الدولى

الشرق الاوسط

القضية الفلسطينية

اخبار العرب



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