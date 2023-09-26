كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب الضاحك.. الأعراض والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

إحدى السمات المميزة للاكتئاب الضاحك هى إخفاء الألم العاطفي بمهارة، ويصبح أولئك الذين يعانون منه ماهرين في إخفاء مشاعرهم، وهذا النوع من الاكتئاب الضاحك قد يكون أمرًا صعبًا، حيث لا يظهر المصابون به غالبًا العلامات الكلاسيكية المرتبطة بالاكتئاب، لكن هناك مؤشرات دقيقة قد تشير إلى هذا الوضع، وغالبًا ما نرى الاكتئاب الضاحك لدى الأشخاص المثقلين بالكثير من المسئولية، ويمكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بسمات شخصية مثل عدم القدرة على السماح لنفسك بالراحة لفترة من الوقت، أو الاعتناء بنفسك، أو رفض الالتزامات، وهذا يمكن أن يكون ضارًا بشكل استثنائي لأنه يؤخر التشخيص المناسب ويمكن أن يؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الصحية، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth



الاكتئاب

مظاهر الاكتئاب الضاحك

الحزن المستمر: قد يعاني الأفراد من شعور طويل بالحزن أو الفراغ، على الرغم من أنهم يبدون راضين ظاهريًا.

التعب: يمكن أن يكون التعب المستمر ونقص الطاقة من الأعراض الشائعة، ما يجعل الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء أمرًا صعبًا.

التهيج: قد يظهر الاكتئاب المبتسم على شكل زيادة في التهيج أو الإحباط، ما يؤدي إلى صراعات في العلاقات الشخصية والمهنية.

اضطرابات النوم: غالبًا ما يحدث الأرق أو النوم الزائد في هذه الحالة. وهذا يمكن أن يعطل أنماط النوم، ما يزيد من الاضطراب العاطفي.

صعوبة التركيز: تظهر أيضًا لدى الكثير من الأشخاص صعوبات معرفية، مثل ضعف التركيز ومشاكل في الذاكرة، وقد تؤثر على أدائهم في العمل أو المدرسة.

الأعراض الجسدية: غالبًا ما تظهر الشكاوى الجسدية مثل الصداع أو مشاكل الجهاز الهضمي أو الآلام غير المبررة في الاكتئاب المبتسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أمراضًا مثل انخفاض المناعة، وتساقط الشعر، والأكزيما، والصدفية، والطفح الجلدي، ونوبات الهلع التي تتميز بضيق التنفس هي أيضًا أمور شائعة.

مجموعة من الخطوات التي يمكنك البدء في تطبيقها على الفور لعلاج الاكتئاب الضاحك

الاعتراف بالمشاعر: اعترف بأن مشاعرك صحيحة واطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو أخصائي الصحة العقلية.

الرعاية الذاتية: إعطاء الأولوية لممارسات الرعاية الذاتية مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الكافي، وتقنيات اليقظة لإدارة الأعراض.

مجموعات الدعم: يمكن أن يوفر الانضمام إلى مجموعات الدعم أو المجتمعات عبر الإنترنت شعورًا بالانتماء والتفاهم.

حدد أهدافًا واقعية: اضبط توقعاتك وحدد أهدافًا قابلة للتحقيق لتقليل الضغط الذي يؤدي إلى الأداء بمستوى غير مستدام.

ليس هناك عيب في قبول أنك بحاجة إلى المساعدة، و أحد الأشياء الجيدة في الاكتئاب الضاحك هو أن الأشخاص المصابين بهذا المرض مجهزون تجهيزًا عاليًا للتعامل مع الأسوأ، لذلك قد لا يحتاجون حتى إلى دعم الآخرين لإخراج أنفسهم من هذا الاضطراب العقلي، ومع ذلك، إذا كنت محاطًا بأشخاص يمكنهم التحقق من صحة مشاعرك، فلا تتردد في التواصل معهم، و تذكر أنك مجرد إنسان ومشاعرك مهمة، وتجاهل الأعراض التي تعاني منها لن يساعدك على محاربة هذا المرض، ولكنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب الشديد في وقت لاحق من الحياة،و طلب المساعدة هو علامة قوة، وليس ضعف، ويمكن أن يؤدي إلى طريق الشفاء والتعافي.