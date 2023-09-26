اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير فى السويد والشرطة تحقق.. فيديو

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:08 ص
حريق يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير فى السويد والشرطة تحقق.. فيديو حريق المسجد
وكالات

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تسبب حريق في أضرار جسيمة في مسجد جنوبي شرقي السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن حريق متعمّد.

 

 

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق في الحادث جار.

وقال الضابط في فريق الإنقاذ أندرس سيسلر إن "المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلا للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق الضابط.

وتكررت في السويد -حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم- في الآونة الأخيرة حوادث الإساءة للمصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم لاستدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.


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