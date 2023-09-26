بنى سويف تحقق 30 ميدالية فى ثانى أيام بطولة الصعيد للسباحة

وأكدت رحاب صلاح مدير ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، على انتظام بطولة الصعيد للسباحة لليوم الثاني على حمام سباحة بنى سويف، مضيفة أن محافظة بنى سويف حصدت 30 ميدالية منها 9 ميداليات ذهب، 12 ميدالية فضية، 9 ميداليات برونزية ، مشيدة بمجهود مدربى بنى سويف ، باسم باهى سيد، محمد الأمين.

وتفقد هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، اليوم الثانى للبطولة وتوزيع الميداليات على اللاعبين الفائزين .

وانطلقت أمس الإثنين، بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، داخل حمام سباحة بنى سويف الأوليمبى الصعيد للسباحة.

يشارك فى البطولة 210 سباحين وسباحة فى مختلف المراحل العمرية من 13 وحتى 21 عاماً من محافظات بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر وأسوان، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية للهيئات ومراكز الشباب والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وهشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وقيادات الوزارة والمديرية.