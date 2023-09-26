محافظ بنى سويف يتفقد الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، قبل انطلاقه نهاية سبتمبر الجارى.

وتضمنت الزيارة تفقد مدرسة المستقبل التجريبية شرق النيل، والتى تضم 4 مراحل تعليمية متنوعة من رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى، بإجمالى 22 فصلاً دراسيا بجانب 5 قاعات رياض أطفال، ويزيد عدد طلابها أكثر من 1100 طالب وطالبة، حيث أكد المحافظ على توفير سبل الراحة لعناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بمنشآت التعليم والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بالمدارس، بهدف توفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب.

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته، لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى إدارات التعليم، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس، مع التاكيد على سرعة الانتهاء من الجداول وتوزيع المهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب، وذلك بالتوازى مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها

من جانبه استعرض وكيل الوزارة "محمد عبدالتواب"، استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم خلال الفترة السابقة عقد سلسلة اجتماعات مع مديرى ووكلاء إدارات التعليم ومديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية والأنشطة التربوية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسى، مشيراُ إلى إجمالى الطلاب يزيد عن 845 ألف طالب وطالبة فى أكثر من 1300 مدرسة بواقع (504 آلاف و495 تلميذا وتلميذة فى 695 مدرسة ابتدائى، و206 آلاف و612 طالبا فى 453 مدرسة إعدادى، و50 ألفًا فى 91 مدرسة ثانوى عام، و51 ألفًا و507 طلاب فى 32 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى، و12 ألفًا فى 6 مدارس للتعليم الزراعى، و23ألفًا و157 طالباُ في17 مدرسة للتعليم التجاري.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم الواسطى، وذلك ضمن خطة المحافظة للمرور على المدارس ومراجعة خطة الاستعدادات وللاطمئنان على جاهزية المدارس بمختلف المراكز والقرى والمراحل التعليمية قبل أيام من بدء الدراسة.