ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهجرة القول إنه تم تصميم النظام الجديد للمساعدة في تمكين الموافقة على الإقامة للأفراد من مناطق النزاع الذين لا تتوافق ظروفهم مع متطلبات الموافقة على اللجوء.

تُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين لعام 1951 اللاجئ بأنه "شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي".

وكان هناك نحو 2091 لاجئًا أوكرانيًا في اليابان حتى 20 سبتمبر الجاري، منهم 1931 يقيمون في اليابان بموجب تأشيرة "أنشطة محددة" لمدة عام واحد، وفقًا لوكالة خدمات الهجرة اليابانية، إذ تم منح الإذن بإقامتهم في اليابان وفقًا لتقدير وزير العدل.