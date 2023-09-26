اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

خلال زيارته للكنيسة الأسقفية بالجيزة..

المطران سامى فوزى يحتفل بتخريج شباب المراحل الدراسية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:29 م
المطران سامى فوزى يحتفل بتخريج شباب المراحل الدراسية جانب من الزيارة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة الأسقفية بالجيزة لحضور القداس الإلهي والاحتفال بتخريج شباب المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بحضور القس ميشيل راعى كنيسة الراعى الصالح الأسقفية بالجيزة.

وتحدث القس ميشيل أثناء القداس الإلهى عن أهمية العيش بطهارة وأن نضع قلوبنا أمام الله ونعيش حياة الأمانة، كما فعل يوسف خلال خدمته في أرض مصر فكان رجلًا ناجحًا.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمناسبة تخرجهم من المراحل الدراسية، إذ هنىء المطران الطلاب على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح.

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة كان قد زار الكنيسة الأسقفية بالجيزة العام الماضي لصلاة القداس الإلهي وتثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

المطران مع شباب المراحل الدراسية
المطران مع شباب المراحل الدراسية

 

جانب من لقاء المطران مع شباب المراحل الدراسية
جانب من لقاء المطران مع شباب المراحل الدراسية

 

لقاء المطران سامى فوزى
لقاء المطران سامى فوزى

 


الكنيسه الاسقفيه

المراحل الدراسيه

المرحله الابتدائيه

كنيسه الراعى الصالح



الموضوعات المتعلقة

مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يقدم عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:37 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد.. صور

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:12 م

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نصلي رحمًة وسلامًا لأشقائنا في ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:21 م

تعرف على مساهمات الكنيسة الأسقفية فى قضية تغير المناخ

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:00 ص

تعرف على خدمات الكنيسة الأسقفية للصم وضعاف السمع

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:00 ص

"التضامن" تنظم حملة "عشان ولادكم احسبوها صح" بمركز رعاية الصم بالكنيسة الأسقفية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:52 م

إطلاق "الكنيسة الإلكترونية" لخدمة ذوى الهمم فى الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة