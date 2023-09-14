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رئيس الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد.. صور

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:12 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد.. صور المطران سامى فوزى مع طلاب مدارس الأحد
كتب: محمد الأحمدى

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زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر مدارس الأحد، تحت شعار "يداك صنعتاني وأنشأتاني" (مز 119 : 73)، الذي استمر لمدة أربعة أيام، وذلك بحضور 180 طفل من جميع الكنائس الأسقفية بمختلف المحافظات.

وعبر رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة المؤتمر حيث استمع لترتيل الأطفال، إذ دار المؤتمر حول معرفة الأطفال عن الخليقة ومميزاتها التي صنعها الله بيديه، حيث تجول المطران بين بيوت مصنوعة بطريقة الماكيت والتي تتضمن أعضاء جسم الإنسان ليتعرف مع الأطفال علي تلك البيوت ضمن البرنامج الخاص بالمؤتمر وهم بيت الأشغال اليدوية والدرس العملي والدرس الروحي والآية المرتبطين بالأعضاء المختلفة.

 

وتحدث رئيس الأساقفة مع الأطفال وشجعهم علي الأعمال التي أنجزوها خلال المؤتمر، واستمع لهم عن ما تعلموه، ثم اختُتم اليوم بالصلاة والتقاط بعض الصور التذكارية.

المطران سامى مع طلاب مدارس الأحد
المطران سامى مع طلاب مدارس الأحد

 

جانب من طلاب مدارس الأحد
جانب من طلاب مدارس الأحد

 

جانب من لقاء المطران مع الطلاب
جانب من لقاء المطران مع الطلاب

 

حديث المطران سامى
حديث المطران سامى

 

كلمة المطران سامى
كلمة المطران سامى

 


الكنيسه الاسقفيه

مدارس الاحد

الكنائس الاسقفيه



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