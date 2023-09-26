القبض على متهم بقتل شخص بسبب خلافات فى عين شمس

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بآلة حادة بالقاهرة، مما أدى لوفاته بمنطقة عين شمس وتم القبض على المتهم في الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوصول (سائق "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح قطعية وسطحية بالجسم ، وقرر بتضرره من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) مصاب بسحجة بالجبهة لحدوث مشادة كلامية بينهما ، بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على بعضهما البعض وقيام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بإستخدام آلة حادة "مفك" حال تواجدهما بدائرة القسم نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه والتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة.

فى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المبلغ المصاب عقب وصوله متأثراً بإصابته المنوه عنها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.