السيطرة على حريق سيارة أثناء عبورها كوبرى أخميم فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بسيارة أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بسيارة أعلى الكوبرى وتمت السيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بسيارة أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، حيث تبين نشوب حريق بمقدمة السيارة "أجرة" قيادة المدعو صلاح الدين ا خ ح 61 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق التابلوه الأمامي والكراسي الأمامية.

وبسؤال قائد السيارة المذكور بمضمون ما سبق أجاب بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ضفيرة السيارة، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.