"السياحة والمصايف": نسبة الإشغال 10% بعد انتهاء موسم الصيف

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، انخفاضا كبيرا فى الإقبال، حيث بدأ فصل الخريف، وينخفض الإقبال على الشواطئ فى شهر سبتمبر من كل عام، خاصة وهو الشهر الذى يشهد استعدادات الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تبدأ الدراسة آخر الشهر الجارى.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإشغال فى الشواطئ جاءت بنسبة 10% فقط.

وحول حالة البحر اليوم، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر، حيث تم رفع الراية الخضراء.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هذا الموسم حقق نجاحا كبيرا، حيث استقبلت الإسكندرية 5 ملايين و700 ألف زائر خلال موسم الصيف، كما حققت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023 نجاح منقطع النظير بالخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد المحافظ على أن الإسكندرية المصيف الاقتصادى الأول على مستوي الجمهورية لذا تم توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا، ودخول الشواطئ العامة بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة جميع الخدمات، لتصل أعلى فئة للشواطئ السياحية 25 جنيها، مراعاة لارتفاع الأسعار الذى اجتاح العالم بأكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين.

وأضاف: "أن هذا الصيف شهد تحديا آخر في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد.

وأكد على أنه تم وضع قرارات حاسمة بالزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية، والتنبيه بالحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين على أعلى مستوى.