اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات فى جلسة إعادة محاكمة متهم بأحداث جامعة الأزهر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:42 م
السجن المشدد 3 سنوات فى جلسة إعادة محاكمة متهم بأحداث جامعة الأزهر المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم والمنعقدة ببدر اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر.
 
ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير السلم العام.
 
عقوبة التحريض على التظاهر.
 
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
 
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

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