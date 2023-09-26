الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأرض زراعية ببنها.. صور

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بقرية كفر الأربعين دائرة مركز شرطة بنها.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق بقيادة الملازم أول أحمد أسامة بوحدة إطفاء بنها، وتم الدفع ب4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجرى السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسور أرض زراعية بطول 50 متر، وداخل الأرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.