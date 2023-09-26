التعليم تتسلم أسماء المعلمين الجدد تمهيدا لاستكمال إجراءات التعاقد

كتب محمود طه حسين

تسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء المعلمين الجدد بعد انتهاء مرحلة الاختبارات البدنية التى عقدت فى إحدى الجهات، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح، حيث من المقرر أن يتم إرسال أسماء المعلمين المقرر التعاقد معهم بعد انتهاء كافة الإجراءات من الجهات المختلفة، وسوف ترسل الوزارة كشوف بأسماء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم إلى المديريات التعليمية والإدارات لإنهاء إجراءات التعاقد خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى سد العجز بالتخصصات المطلوبة مع انطلاق العام الدراسى الجديد وخاصة فى رياض الأطفال.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .