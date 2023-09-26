افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدينة الشيخ زويد فى سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم معرض " أهلاً مدرستى" والذي أقامته إدارة الشيخ زويد التعليمية ، بحضور سلامه سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، وأيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه نفذت المعرض خدمة لأهالى المدينة إدارة الشيخ زويد التعليمية بالتعاون مع التجار المتعاونين بمختلف المنتجات اللازمة للمعرض، وتشمل المعروضات جميع ما يحتاجه الطلاب من مستلزمات دراسية من أدوات مكتبية وملابس وشنط وأحذية.

وسبق وافتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معرض " أهلا مدرستى " بالعريش وأقيم بنقابة المهن التعليمية بالعريش، واشتمل على كراسات وأقلام وأحذية وشنط مدرسية وبعض منتجات الأسر المنتجة والمشاركة المجتمعية، بحضور مني أبو المعاطي مدير عام إدارة العريش التعليمية وقيادات التعليم بإدارة العريش التعليمية.

كما افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض أهلا مدارس في مدينة العريش، وأكد المحافظ أن المعرض يضم 80 عارضًا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أقلام، كراريس، أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، وبيعها بتخفيضات تصل الى 30 % عن الأسواق الخارجية وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع التجار المشاركين في المعرض سواء من محافظة شمال سيناء أو من المحافظات الأخرى، حيث تم النزول بالأسعار.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلبة والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدًا علي أن المعرض سيقام حتي 17 أكتوبر المقبل، وأن هذه المدة ستزيد أسبوعين آخرين في حالة الاقبال علي المعرض من المواطنين.

أشار المحافظ إلي مشاركة شركة الجملة بوزارة التموين في المعرض لبيع السلع الغذائية والمواد الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة تيسيرًا علي الأسرة السيناوية.

بدوره قال عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، على قيام الغرفة بإقامة المعرض تخفيفًا عن كاهل المواطن السيناوي وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أن المعرض يضم جميع الأدوات المدرسية والمكتبية والمكتبية والملابس المدرسية والاحذية والشنط وأن الأسعار في المعرض تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مضيفًا أنه يشارك في المعرض 80 عارضا من التجار والشركات، حيث يستمر المعرض حتى 17 أكتوبر المقبل.