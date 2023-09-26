إقبال كبير على مقار الشهر العقارى بكفر الشيخ لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين عمل تأييدات الانتخابات الرئاسية.

وحرر عطية محمد، من ذوي الهمم توكيلًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعنلت عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، 8 مقار، جاءت على النحو التالي:

كفر الشيخ: عمارة الشرق للتأمين.

بلطيم: عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي.

مطوبس: مدينة مطوبس- شارع بورسعيد أمام معدنية ادفينا.

دسوق النموذجي: دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

الرياض: شارع وسط البلد - بتقسيم الزهور- تل الكوم - الرياض.

الجرايده: الوحدة المحلية بالجرايدة أمام مكتب البريد.

الحامول: عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول.

ضواحي كفر الشيخ: سخا- كفر الشيخ.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.



إقبال كبير على مقار الشهر العقارى بكفر الشيخ (1)



إقبال كبير على مقار الشهر العقارى بكفر الشيخ (2)