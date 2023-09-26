اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:17 م
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توافد آلاف المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات مرشحى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:37 م
توافد آلاف المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات مرشحى انتخابات الرئاسة توافد المواطنون على مكتب توثيق الرحاب
كتب إبراهيم قاسم

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فى ظل محاولات التشكيك فى المدد الخاصة بجمع توكيلات المواطنين لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024 شهد اليوم توافد آلاف المواطنين وحتى كتابة هذا السطور على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تحرير المواطننين توكيلاتهم لمن يرغبون فى ترشيحه بالانتخابات الرئاسية.
 
واستعدت مكاتب التوثيق منذ أكثر من شهر على توفير كافة وسائل الدعم للمواطنين الراغبين فى عمل توكيلات لمرشحى الرئاسة بالمجان.
 
ومنذ أن أعلنت الهيئة فتح باب التوكيلات أمام المواطنين بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى فى استقبال آلاف المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء.
 
ومن التسهيلات التى اتخذها الشهر العقارى لتيسير على المواطنين فى تحرير التوكيلات هى: 
 
1- حددت الهيئة 217 مكتب على مستوى الجمهورية وتم مراعاة الكثافة السكانية الكبيرة فى اختيار هذه المكاتب
2- يمتد العمل مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب
3- تعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين
4- لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته
5- امداد الهيئة الوطنية لمكاتب التوثيق تابلت وماسح الكترونى لستهيل تحرير التوكيلات

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