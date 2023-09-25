6 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بسوهاج.. تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة سوهاج.

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة سوهاج، 6 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- مكتب توثيق المراغة شمال سوهاج ومقره بمجمع محاكم المراغة.

- مكتب توثيق دار السلام جنوب شرقى سوهاج ومقره برج السلام ش السلام.

- مكتب توثيق العسيرات جنوب محافظة سوهاج ومقره شارع المحطة أمام صهاريج المياه العسيرات.

- مكتب توثيق سوهاج ومقره ش سعد زغلول بجوار بنك الإسكندرية سوهاج ثان سوهاج

- مكتب توثيق بندر سوهاج ومقره عمارات الألف مسكن عمارة رقم 1 أعلى صيدلية إسلام فتحى.

- مكتب توثيق أم دومه ومقره مجمع الخدمات الحكومية بقرية أم دومة.

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة سوهاج إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.