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7 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:48 م
7 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.. تعرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية، 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:
* مكتب توثيق الرمل أول ، 18 تعاونيات سموحة
* مكتب توثيق الرمل ثان ، برج الفاروق 
* مكتب سيدى جابر ، 19 تعاونيات سموحة
*مكتب المنتزة أول ، عمارات ذات الصوارى
* مكتب المنتزة ثان ، برج الياقوت بحرى شارع الملك حفنى 
* مكتب برج العرب ، مساكن هيئة المجتمعات العمرانية
* مكتب العامرية الكيلو 33 طريق اسكندرية الصحراوى 
 
ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

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