مصنع بسكويت بالإسكندرية يستخدم علامات تجارية مغشوشة وأخرى غير مسجلة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على المصانع، وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لصناعة البسكويت، وذلك لقيامه بتدوين بيانات مغايرة للحقيقة من عنوان الجهة المنتجة وكذلك استخدامه علامة تجارية غير مسجلة.

وتم ضبط والتحفظ على 670 كرتونة بداخل كل واحدة 12 علبة بكل علبة 6 باكو بسكويت بإجمالي كمية قدرها 48240 علبة بسكويت , مدون عليها بيانات غير حقيقية من حيث عنوان المصنع المنتج، 200 كرتونة بداخل كل واحده 36 علبة بكل علبة 6 قطع بإجمالي كمية قدرها 43200 قطعة بسكويت عليها علامة تجارية غير مسجلة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.