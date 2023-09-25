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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع سعد الدين بطنطا

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:49 م
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع سعد الدين بطنطا رصف وتطوير شارع سعد الدين بطنطا
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
جاء ذلك أثناء متابعته لبدء أعمال رصف شارع سعد الدين بداية من شارع النحاس، وحتى شارع كفر عصام بمدينة طنطا بطول 1.44كم وعرض 20م.
 
وأشار "رحمي" إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
 
وأضاف أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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