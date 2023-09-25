مواطن من الغربية: "كل اللى كنا بنحلم بيه حققه الرئيس السيسي ولذلك ندعمه"

الغربية محمد طارق

قال صبحى أبو حسن أحد أهالى قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أن القرية شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المبادرات الهامة والتى خدمت الجميع سواء كانت صحية أو خدمية، موضحًا أن دعم الرئيس خلال الفترة القادمة واجب لاستكمال هذه المشروعات والمبادرات الهامة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عشنا لسنوات طويلة نحلم بالعديد من الخدمات كالمدارس الجديدة والمستشفيات وخطوط الفايبر وغيرها من الخدمات الأساسية والتى تمت على أرض الواقع داخل القرية التى نعيش فيها، مشيرًا إلى أن القرى اصبحت نموذجية وتتمتع بكافة الخدمات، فضلا عن رصف الطرق وإنشاء وحدات الإسعاف والمطافئ الجديدة.