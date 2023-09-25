محافظ الدقهلية يناقش مع "الغرفة التجارية" آليات ضبط وتخفيض أسعار السلع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بمجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار والتموين لمناقشة ووضع آليات لضبط وتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من تجار الدقهلية.

وأكد "المحافظ"، على ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم، من خلال توفير السلع بالمنافذ والمحال بكميات وأسعار تنافسية.

ووجه "مختار" بسرعة إقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة وبكافة المراكز والمدن يضم كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى متناول المواطنين للحد من غلاء الأسعار وتخفيض الأسعار، لأن المنافذ الدائمة هى التى تعيد ضبط أسعار السلع بالأسواق.

كما وجه " المحافظ " بإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة أهلا مدارس وأهلا رمضان وغيرها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية، لأن مثل هذه المبادرات لها مردود إيجابى على المواطنين وعلى الاسعار.

وقال "مختار": خالص شكرى وتقديرى لجميع تجار الدقهلية على تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطنى الدقهلية وهذا ليس بجديد عليهم، فقد عاهدتهم على الإخلاص والوقوف بجانب المحافظة فى كل المبادرات من أجل مواطنى الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضبط الأسعار فى الأسواق وتوفير كافة السلع ومنع الاحتكار وتلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.