محافظ الدقهلية: مشروع امتداد المشاية الجديدة وممشى النيل حلم طال انتظاره

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور المهندسة سلوى سلامة رئيس الهيئة العامة للطرق قطاع الزقازيق والدقهلية والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندس الزناتى عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والدكتورة سها مصطفى مدير عام حماية النيل، والدكتور محمد شلبى استشارى المشروع والمهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات، والمهندس سامح الجناينى بالإدارة المركزية للرى والموارد المائية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع امتداد المشاية الجديد ومقترح إنشاء ممشى أهل المنصورة على النيل بالمنصورة، واكد "مختار" أن مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشى على النيل فى مسافة بطول 1250 متر بداية من مكتبة مصر العامة وصولاً لمأخذ المياة بقولنجيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة، ووجه "مختار" لسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا أنه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف على الاكثر، وقال مختار أن ما يحدث على أرض الدقهلية فى عهد فخامة الرئيس السيسى من مشروعات قومية فى مجال الطرق والكبارى لم تشهده المحافظة منذ تاريخها.

وثمن "مختار" دور وزارة النقل على تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التى تخدم المواطنين وفى مقدمتها مشروعات الطرق والكبارى وانشاء ممشى ترفيهى على النيل بنطاق المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هانى سويلم وزير الرى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية فى هذا الشأن.