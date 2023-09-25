"قافة خير بلدنا".. 41 سيارة مواد غذائية بتخفيضات تصل لـ 50% في شمال سيناء

أكد اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن الرئيس أطلق حزمة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهى الخامسة التى يطلقها الرئيس لمواجهة أزمة الغلاء العالمية، موجها الشكر للرئيس على الاهتمام بالمواطن البسيط.

وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقدت برئاسته وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير عام مكافحة الامراض المعدية فى قطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام.. أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتوفير المواد التموينية والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، موجهًا التموين بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى توفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.

أشار المحافظ إلى استعداد المحافظة لاستقبال قافة خير بلدنا من وزارة الزراعة والتى تضم 41 سيارة محملة بمختلف أصناف المواد الغذائية بأسعار مناسبة تخفيضات تصل 50%، حيث سيتم توزيعها على مختلف مدن المحافظة، موجهًا بتفعيل الحملات التموينية فى مختلف الأسواق بالمحافظة.

لفت المحافظ إلى صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال أيام قليلة، موجهًا المواطنين المخالفين بالتقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء طبقا للقواعد المحددة وعدم القيام باى مخالفات بناء جديدة. أكد المحافظ على إقامة الانتخابات الرئاسية فى شهر ديسمبر المقبل، مطالبا المواطنين بالخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات، موجهًا باستعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية وتوفير كراسى متحركة لذوى الهمم فى اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بمحيط اللجان وإقامة شوادر لحماية المواطنين من اشعة الشمس امام اللجان. أوضح المحافظ أن رئيس مجلس الوزراء يعطى أهمية كبيرة للرد على شكاوى المواطنين طبقا للتوقيتات المحددة، مشيرا إلى تفعيل المراكز التكنولوجية فى المحافظة ومجالس المدن وتزويدها بأفضل العناصر لخدمة المواطنين لسرعة الرد على شكاوى المواطنين.

واستعرض المحافظ موقف المنطقة الحرفية فى المساعيد بالعريش، حيث انها تضم المجمع الصناعى الذى تم انشاءه مؤخرا بقيمة 50 مليون جنيه من وزارة التخطيط "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، ويضم المجمع عدد 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات "منهم 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل"، وذلك للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

أشار المحافظ إلى الاستعداد مبكرًا لموسم الأمطار والسيول، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجارى السيول فى نطاق المحافظة، مطالبا رؤساء مجالس المدن بحصر جميع المبانى فى مخرات السيول. أكد المحافظ على اصدار قرار بعدم نقل أعضاء هيئة التمريض من المستشفيات إلى الوحدات الصحية الا بعد مرور 10 سنوات أو وصول السن إلى 50 عامًا ايهما أقرب، مطالبا بالالتزام بالقرار، مؤكدا على أن المحافظة بها نسبة استكمال من التمريض تصل إلى 145%، حيث أن المحافظة لا تحتاج إلى ممرضين جدد لمدة 10 سنوات.

أشار المحافظ إلى استعداد المحافظة إلى العام الدراسى الجديد من خلال الصيانة البسيطة للمدارس ووضع الجداول الدراسية وتطهير خزانات المياه وتنفيذ نشرات النقل والانتدابات لسد العجز فى المدارس.

بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير عام مكافحة الامراض المعدية فى قطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة، أن وزارة الصحة ستنفذ الحملة الثانية المحدودة لشلل الأطفال فى شمال سيناء خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر من سن يوم وحتى 10 سنوات، وهى تكملة للجرعة الاولى للحملة التى شجرت فى شهر أغسطس الماضى، لإعطاء مناعة للأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، بمشاركة 500 فريق من الصحة حيث أن التطعيم مجانى ومن منزل لمنزل لتغطية المساحة الجغرافية للمحافظة كلها.

وأكد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى مختلف لجان الانتخابات وانشاء مظلات لحماية المواطنين من اشعة الشمس، محذرا من الاشاعات ومطالبا جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من اجل نجاح الانتخابات وتحصل سيناء على اعلى نسبة تصويت، بجانب توفير عمرة مجانية لرئيس القرية ذات الأعلى تصويتا فى الانتخابات.

وأكدت احسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، على تنفيذ عدة حملات لمجابهة الأفكار الغير صحيحة والمشاركة فى الانتخابات الرئيسية، معلنة عن اصدار 500 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا للمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى، بجانب عقد ندوات للسيدات للمشاركة الفعالة.