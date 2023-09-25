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فريد زهران: لن أقبل التحالف فى الانتخابات مع أى شخص يدعم الإخوان

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:25 م
فريد زهران: لن أقبل التحالف فى الانتخابات مع أى شخص يدعم الإخوان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي
كتب محمد شعلان

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أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لم يعرض عليه حتى الآن المشاركة في مجلس رئاسي مدني مع أي مرشحين محتملين، موضحا أن الحركة المدنية الديمقراطية لها توجهات واضحة وبرنامج محدد وحتى الآن لم تعلن موقفها من دعم أحد المرشحين.
 
وأشار فريد زهران، خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، إلى أنه حتى الآن مرشح محتمل وسيكون مرشحا حقيقيا حينما يستكمل أوراق ترشحه وهو جزء من مصوغات لم تكتمل بعد، مؤكدا أنه يقبل ظهور مرشحين آخرين، ولكن لن يقبل على التحالف مع أي شخص يتحالف مع الإخوان.
 
وتابع: "لن أختتم حياتي السياسية بالتحالف مع أي شخص يدعم الإخوان، وهناك من هم أكثر جدارة مني على توحيد الصفوف في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا إلى أنه اتصل بشخصيات وطنية مثل عمرو موسى لمحاولة إقناعه بالترشح ورفض وأيضا حسام بدراوي، مؤكدا أنه خاطب وألح على العديد من الرموز الوطنية من أجل الترشح للرئاسة دون أن يطلب بمنصب.
 

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