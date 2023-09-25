اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:16 ص
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سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 2215 جنيها للجرام

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 ص
سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 2215 جنيها للجرام ذهب ارشيف
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تداولات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2215 جنيها للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.
 
أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 24 يسجل 5230 جنيها.
عيار 21 يسجل 2215 جنيهات.
عيار 18 يسجل 1901 جنيها .
الجنيه الذهب 17720 جنيها.
 
الذهب عالمياً 
 
وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.
 
في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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