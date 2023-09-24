سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2210 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا عند 2210 جنيهات للجرام وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول في البورصة العالمية والسوق المصري.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.



الذهب عالمياً أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي بشكل حيادي مكوناً شمعة سعرية تدل على استقرار السعر وعدم سيطرة قوى البيع أو الشراء على حركة السعر، الأمر الذي سيدفع الذهب إلى الاعتماد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة للخروج من منطقة الحياد السعري الحالية.

منطقة 1910 – 1950 دولار للأونصة أصبحت منطقة حيادية بالنسبة لأسعار الذهب الآن وغياب الحافز المناسب والزخم الكافي يمنع الذهب حتى الآن من الخروج من هذه المنطقة بشكل ناجح.

اختراق هذه المنطقة لأعلى يدفع الذهب إلى منطقة المقاومة عند 1980 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما كسر منطقة الحياد لأسفل يعيد السعر لاختبار المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة وفي حالة كسره يصل إلى 1892 ومن بعده 1885 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام. وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.