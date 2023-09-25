زراعة بورسعيد: حصاد 21500 فدان من محصول الأرز

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم حصاد 21500 فدان من محصول الأرز في أراضي محافظة بورسعيد.

وأضاف وكيل عام مديرية الزراعة بالمحافظة، في تصريح ل"اليوم السابع"، أنه تم أكثر من نصف الكمية المنزرعة من الأراضي المنزرعة في أراضي شرق وجنوب بورسعيد البالغ مساحتها 38259 فدانا.

وأوضح أنه تم إختيار 12 حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين في محافظة بورسعيد لمحصول الذرة، وذلك خلال الموسم الصيفي، لافتاً إلى أنه يتم تقديم التقاوي للأراضي الزراعية التي تم اختيارها بمساحة فدان واحد لكل حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، مشيراً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.