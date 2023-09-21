محافظ بورسعيد يشهد حصاد محصول الأرز بأراضى الجنوب.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الخميس، بدء موسم حصاد محصول الأرز بأراضي جنوب بورسعيد، بحضور الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، على تقديم كامل الدعم للمزارعين والقائمين على حصاد محصول الأرز، وأن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي محصول الأرز بالشون وصوامع التخزين، وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أشار دكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، إلى أنه تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز في بورسعيد أكثر من 38 ألف فدان منهم 30 ألف فدان جنوب بورسعيد و8.900 فدان في شرق بورسعيد