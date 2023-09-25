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المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:00 ص
المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور الدكتورة إيمان عبد الله مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية
كتب محمود طه حسين

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تابعت الدكتورة إيمان عبد الله، مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية استعدادات مدارس الإدارة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أكدت الدكتورة إيمان أن المدارس جاهزة وتم الانتهاء من أعمال الصيانة ودهان الأسوار وتركيب علم مصر فى جميع المدارس بشكل واضح وتم فرش الفصول وترتيب المقاعد وتزيين الفصول خاصة لطلبة رياض الأطفال والصفوف الأولى، موضحة أن هناك متابعة دقيقة لكافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة تعليمية منضبطة للطلاب لتحقيق الاستقرار والانضباط خلال العام الدراسي الجديد.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.
 
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (1)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (1)

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (2)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (2)

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (3)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (3)

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (4)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (4)

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (5)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (5)

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (6)
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد (6)
 

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