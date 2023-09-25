اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى و"تأسف" لتقويض جهود السلام

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:04 ص
السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى و"تأسف" لتقويض جهود السلام الخارجية السعودية
وكالات

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أدانت وزارة الخارجية السعودية، ما وصفته بـ"الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى".
 
وكان 658 مستوطنا، اقتحموا يوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، التي قالت إن هناك إجراءات عسكرية في محيط المسجد وفي القدس القديمة، أعاقت دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران".
 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفضها لتلك الأحداث، مشيرة إلى أن المملكة تدين تكرار "الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية" الشرطة الإسرائيلية.
 
كما عبرت "الخارجية السعودية"، عن "أسف المملكة لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

الخارجية السعودية

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