اليوم السابع
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الداخلية تضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:19 م
الداخلية تضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي جريمة تجارة العملة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
 
كما تمكنت القوات من ضبط حاصل على دبلوم وشريك بمحل، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الغربية

بني سويف

تجارة العملة

القبض على تاجر عملة

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