الخلافات الأسرية تقود النيابة لكشف عامل قتل آخر خلال مشاجرة بالإسماعيلية

كتب سليم على

قادت الخلافات الأسرية فريق النيابة العامة بالإسماعيلية، لكشف جريمة قتل عامل خردة على يد صديقه خلال مشاجرة بينهما بدأت بالسب والقذف ثم تطورت إلى مشادة بالأيدى استخرج على غرارها المتهم سلاحا أبيض "سكين" ووجه به طعنات لزوج شقيقته المجنى عليه أودت بحياته في الحال.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وكلفت بتحليل عينة من دم المتهمة لتبين تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل.

تفاصيل الواقهة بدأت بتلقى مركز شرطة الإسماعيلية ، اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملَى خردة- مقيمان بدائرة المركز "أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعى")، بالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينهما وزوج شقيقته (عامل خردة- مقيم بذات العنوان) تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر لخلافات المصاهرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.