اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:59 م
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وفاة شخص ونجله فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الدائرى الجديد بالدقهلية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:43 م
وفاة شخص ونجله فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الدائرى الجديد بالدقهلية موقع الحادث
الدقهلية – محمد الحبشى

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لقى شخص ونجله مصرعهما نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخرى ربع نقل بالطريق الدائرى الجديد المطرية - بورسعيد، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بورسعيد، ووضعهما فى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، على الطريق الدائرى الجديد "المطرية-بورسعيد" ووفاة شخص ونجله.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة عبدالسلام أحمد العوضى، والبالغ من العمر 65 عاما، ونجله أحمد 45 عاما، مقيمان قرية ميت مرجا سلسيل، بمدينة ميت سلسيل بالدقهلية.
 
تم نقل جثمانهما إلى مستشفى بورسعيد، ووضعهما فى ثلاجة حفظ الموتى، داخل مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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