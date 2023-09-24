محافظ الدقهلية يحيل 145 محضر مخالفات تموينية لجهات التحقيق

الدقهلية ـ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع جميع أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 145 محضر مخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين والجمالية، وجمصة وتمى الأمديد ونبروه علي مدار ثلاثةأايام، حيث تم في اليوم الاول ضبط 65 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثاني تم ضبط 54 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثالث تم ضبط 26 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم إعلان عن أسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحاضر غش تجارى ومحاضر لمحطة وقود تبين أنها بدون ترخيص، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية كما تم توجيه 57 انذار لعدد من المخابز لنقص وزن ونقص مواصفات و تم التحفظ على 150 علبة زبادى و200 لتر سولار و180 لتر بنزين 80 و171عبوة شحم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.