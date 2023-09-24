وزير التموين: نسعى لإنشاء مخازن متطورة للحفاظ على جودة السلع الأساسية

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور علي مصليحي وزير التموين ، إننا نسير علي المسار الصحيح، فبدون البينة الأساسية، لن يكون هناك تنمية حقيقة، ونحن بالفعل قمنا بعمل شبكة من الصوامع المتطورة في كل نقاط الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف، الحكومة تسعي خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في السلاسل التجارية، وأيضا إنشاء مخازن متطورة، للحفاظ علي السلع الاستراتيجيه، كالسكر والزيت، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي استيراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأشهر مقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي مصليحي وزير التموين، وميكيلى كارونى، السفير الإيطالي، يرافقهما الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صومعة منيا القمح الحقلية، المنشأة بمنحة مبادلة الديون بين البلدين، وصومعة منيا القمح، تضم 4 خلايا تخزين سعة الخلية 1250 طنا، بإجمالي 5 آلاف طن.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير إلي مدينة العاشر من رمضان، لافتتاح مجمع الخدمات التموينية، والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شبابيك لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كل الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.