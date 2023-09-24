وزير التموين والسفير الإيطالى يفتتحان صومعة منيا القمح الحقلية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وميكيلى كارونى، السفير الإيطالى، يرافقهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صومعة منيا القمح الحقلية، المنشأة بمنحة مبادلة الديون بين البلدين، وتضم الصومعة 4 خلايا تخزين سعة الخلية 1250 طنا، بإجمالى 5 آلاف طن.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير إلى مدينة العاشر من رمضان ، لافتتاح مجمع الخدمات التموينية، والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كل الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

وأعلنت محافظة الشرقية، في وقت سابق الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية تضم مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية مليار و108 ملايين و954 ألف جنيه.

فتم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتى تضم 18 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليونا و220 ألف جنيه وكذلك صومعة طوخ القراموص والتى تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طنا وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 71 مليون جنيه بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتى تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليون و734 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان والتى تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنيه وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتى تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طنا وخلية تفريغ سعة 75 طنا وبتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتى تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه وكذا صومعة صان الحجر والتى تضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.